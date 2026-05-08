Países Bajos se encargará del regreso del 'Mv Hondius' a su origen

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de mayo de 2026. El Gobierno de Canarias ha confirmado este viernes "toda la predisposición" ofrecida por el Gobierno de Países Bajos en colaborar en que el buque 'Mv Hondius', afectado por un brote de hantavirus, continúe con su ruta hacia ese país tras producirse el desembarco de pasajeros en la isla de Tenerife. La previsión es que el regreso del buque a Países Bajos se produzca el mismo día del desembarco, si bien todo dependerá de cómo y cuándo se efectúe la evacuación de los pasajeros del buque, donde convergerían hasta 23 nacionalidades distintas. Por el momento, a primera hora del domingo arribarán Tenerife Sur aviones procedentes de Países Bajos, España, Reino Unido y EEEU. Así lo ha avanzado el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez. (Fuente: ACFIPRESS ACFIPRESS)