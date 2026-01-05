Los pajes reales de Alcoy (Alicante) reparten chocolate y golosinas en el campamento real

En la ciudad alicantina de Alcoy los pajes reales han repartido este mañana chocolate y golosinas entre los más pequeños en el campamento real que este año, debido a las bajas temperaturas, se ha instalado en la plaza de Dins en vez de su habitual ubicación en el Preventorio. La Cabalgata de Reyes de Alcoy, una de las más antiguas de España y que se celebrará esta tarde, es muy conocida porque los pajes son los encargados de repartir los regalos de los niños de esta ciudad subiendo por la fachada a los balcones y ventanas de los hogares con una escalera. Tradición que este año no se llevarán a cabo por la climatología de lluvia e incluso nieve prevista para esta tarde. A este campamento real no han parado de llegar familias durante esta mañana para poder ver de cerca a los pajes reales, algunos se han desplazado desde otos puntos de la Comunitat Valenciana para disfrutar de una jornada "mágica" junto a sus hijos.