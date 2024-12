Pampols niega haber pedido ni negociado un salario para ser vicepresidente

El vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Generalitat Valenciana, Francisco José Gan Pampols, ha negado que haya "pedido un salario" ni negociado su retribución para asumir esta responsabilidad en el Gobierno valenciano. "No he pedido jamás lo que no me corresponde", ha sostenido. En rueda de prensa este lunes para presentar su departamento, ha insistido en que no ha negociado "ninguna retribución para venir aquí" a ejercer la labor de vicepresidente para la Reconstrucción. "No sé lo que voy a percibir, ya me dirán lo que tengo que cobrar, no es mi problema", ha esgrimido. De cualquier modo, ha reiterado que él "no negoció": "Cuando me dijeron te ofrecemos el puesto tuve que presentar la última nómina en activo y es lo que hice".