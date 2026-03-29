El papa, en el Domingo de Ramos: "No se puede utilizar a Dios para justificar la guerra"

Vaticano, 29 de marzo de 2026. León XIV ha reiterado su rechazo a la guerra y ha expresado que "no se puede utilizar a Dios" para justificar los conflictos, durante la Misa del Domingo de Ramos, con la que ha dado inicio a la primera Semana Santa de su pontificado. "Depongan las armas, recuerden que son hermanos", ha manifestado el Pontífice durante la homilía entre los olivos que se han colocado en la plaza de San Pedro del Vaticano con motivo del Domingo de Ramos, en la que ha insistido en que "Dios siempre rechaza la violencia". (Fuente: Vatican News)