El papa León XIV responde al presidente de EEUU: "No tengo miedo a Trump"

Argelia, 13 de abril de 2026. El papa León XIV ha respondido este lunes a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que recordó que "el evangelio es claro" y que "la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra". El Pontífice ha asegurado que no tiene "miedo" de la administración Trump y ha explicado que en la Iglesia no son políticos y no se ocupan de la política internacional con la misma perpectiva que el mandatario estadounidense. (Fuente: Vatican News/The White House)