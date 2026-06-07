El Papa "teje redes" y une la cultura, la economía y el deporte español en un emotivo acto

Madrid, 7 de junio de 2026. Arte, deporte, economía, educación y fe se han dado cita este domingo en presencia del Papa León XVI. Sobre el escenario, nombres como Antonio Banderas, Sara Baras, Carolina Marín, Teresa Perales o Rozalén; en el centro, un mensaje claro del Papa: tejer redes y construir puentes. "Es menester un diálogo social que podemos comparar con el arte de tejer redes", ese ha sido el mensaje con el que León XIV pone el broche de oro a sus actos de este domingo en el Movistar Arena de Madrid, donde han acudido representantes de la cultura, la economía, la universidad, la fe y el deporte. (Fuente: Europa Press y Pool RTVE)