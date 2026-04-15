Paradela destaca la industria aeroespacial como sector "estratégico" para la economía andaluza

Sevilla, 15 de abril de 2026. El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha destacado este miércoles el papel estratégico que juega la industria aeroespacial andaluza en el panorama del sector. El consejero ha asegurado que "Andalucía reúne las mejores condiciones para atraer inversiones y a empresas concretas del sector, y también para desempeñar un papel relevante en las aplicaciones downstream o los sistemas satelitales, uno de los campos con mayor crecimiento dentro de la economía del espacio".