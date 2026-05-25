El Parador de Olite reabre esta semana tras permanecer cerrado 17 meses por remodelación

Olite (Navarra), 25 de mayo de 2026. El Parador de Olite volverá a recibir clientes esta semana, tras permanecer cerrado durante 17 meses por unas obras de remodelación integral, en las que se han invertido 8,6 millones de euros, destinadas a mejorar la eficiencia energética, el confort de los huéspedes y a poner en valor la monumentalidad del edificio. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha asistido este lunes a la ceremonia institucional de reapertura. En su intervención, el ministro Hereu ha defendido "la necesidad de seguir modernizando" la red de Paradores, un "modelo público de éxito único en el mundo y un motor turístico que impulsa la prosperidad económica, cultural y patrimonial de los territorios". Tras esta "ambiciosa reforma", ha dicho Hereu, el Parador de Olite "se convierte en una referencia en sostenibilidad y eficiencia y calidad de servicio en la región".