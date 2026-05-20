El Parc de Recerca de Barcelona cumple dos décadas de colaboración científica

Barcelona, 20 de mayo de 2026. El Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona celebra su 20 aniversario. Consolidado como uno de los principales hubs biomédicos de Europa, el centro ha querido destacar el potencial de las infraestructuras compartidas y el papel del personal técnico y de apoyo que hace posible la investigación. Este parque se basa en un modelo de colaboración entre centros independientes que se ha convertido ya en una de sus señas de identidad. Actualmente, el 70% de las personas que trabajan en el parque no son investigadores principales, sino profesionales especializados en distintas áreas. El centro ha impulsado una cultura científica basada en la colaboración, donde se comparten espacios, servicios y tecnología. De este modo, se pretende reforzar la idea de cómo la investigación biomédica se ha convertido en una actividad cada vez más especializada y colectiva. El centro está adaptando ya sus infraestructuras hacia una investigación más digitalizada y marcada por la Inteligencia Artificial en un entorno cada vez más complejo.