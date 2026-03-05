Pardo defiende descalificación de VPO en Villa de Prado en Valladolid: "Ninguna irregularidad"

Valladolid, 5 de marzo de 2026. La cabeza de lista del PP por Valladolid a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, María Pardo, ha asegurado que el procedimiento de descalificación de viviendas de protección oficial (VPO) en el barrio vallisoletano Villa de Prado es un proceso "legal que ha seguido su curso y reúne los requisitos legales para que ese procedimiento haya tenido ese resultado", motivo por el que ha defendido que no se ha producido "ninguna irregularidad" y tiene "absoluta tranquilidad".