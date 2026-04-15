Publicado 15/04/2026 18:28:54 +02:00CET

Pardo de Vera asegura que no renovó el contrato de Jéssica al saber la relación con Ábalos

Madrid, 15 de abril de 2026. La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera ha admitido este miércoles en el juicio del Tribunal Supremo por el caso mascarillas que envió a Ineco el currículum de Jéssica Rodríguez, quien fuera pareja de José Luis Ábalos, pero sin exigencias para que fuera contratada y ha subrayado que llegó a llamar al entonces ministro de Transportes para decirle que no iba a permitir la continuidad de la mujer al enterarse de que tenían una relación, porque se daba un "conflicto de interés claro". (Fuente: Europa Press / Tribunal Supremo)