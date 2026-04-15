Publicado 15/04/2026 17:44:01 +02:00CET

Pardo de Vera asegura que pasó a Ineco el CV de Jéssica sin exigencia

Madrid, 15 de abril de 2026. La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera ha admitido este miércoles en el juicio del Tribunal Supremo que envió a Ineco el currículum de Jéssica Rodríguez, que fue pareja de José Luis Ábalos, pero sin exigencias para que fuera contratada y ha subrayado que llegó a llamar al entonces ministro de Transportes para decirle que no iba a permitir la continuidad de la mujer al enterarse de que tenían una relación, porque se daba un "conflicto de interés claro". (Fuente: Tribunal Supremo)