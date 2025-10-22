Pareja que se casaba en Masía del Poyo tras dana pasó el día de su boda en el Banco Alimentos

Lidia Tomás y Alfonso Coloma son una pareja que tenía previsto celebrar su boda el 1 de noviembre de 2024 en la Masía de San Antonio del Poyo, en Riba-roja (Valencia), junto al barranco del mismo nombre. La tragedia que provocó 229 víctimas mortales y dejó daños millonarios en la provincia de Valencia obligó a cancelar el enlace, un día que finalmente pasaron "en el Banco de Alimentos de la Pobla de Vallbona ayudando a la gente que lo estaba pasando mal" por la barrancada. La pareja, --en la masía donde contrajeron matrimonio finalmente seis meses después, ya en abril y completamente restaurada tras sufrir graves daños--, asegura ahora que fue un "milagro" que la riada no les sorprendiera en su enlace por dos días y en las horas críticas, en una ceremonia a la que estaban invitados muchos niños y gente mayor.