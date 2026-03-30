Parke Alkosa acude al Síndic e inician una campaña ante el desmantelamiento de sus proyectos

Valencia, 30 de marzo de 2026. El portavoz de Jóvenes Parke, Juan Miguel Fernández, señalaba cómo la Koordinadora de Kolectivos Parke Alcosa ha interpuesto dos quejas ante el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana y ha puesto en marcha una campaña para denunciar el desmantelamiento de sus proyectos y denunciar el trato institucional. El portavoz ha asegurado que están "explorando, judicializar todos los temas" y ha avanzado que se va a poner en marcha una campaña para conseguir sus reivindicaciones: "No vamos a parar".