El parque comercial Distrito F invierte más de un millón de euros en su proyecto de expansión

Madrid, 26 de marzo de 2026. El parque comercial Distrito F, anteriormente conocido como Nexum Fuenlabrada, ha anunciado en una rueda de prensa una inversión de más de un millón de euros para su plan de expansión y modernización. Además, este proyecto incluye la renovación de la identidad corporativa. El parque comercial cuenta con una afluencia en torno al millón de personas y genera unos 325 empleos, una cifra que aspiran a aumentar un 30%. El acto de presentación ha contado con la presencia del alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, que ha destacado la importancia del parque comercial para la actividad económica de la zona. La sostenibilidad y la innovación energética son pilares fundamentales de la identidad de Distrito F. Cuenta con 1.500 placas solares, que conforman la mayor comunidad solar a nivel nacional, y permitirán evitar la emisión de 6.000 toneladas de CO en los próximos 30 años.