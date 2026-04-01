La Parroquia de San Andrés Apóstol tiene "todo listo" para las procesiones de Semana Santa

Madrid, 1 de abril de 2026. La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Santísima Virgen de la Soledad en la Parroquia de San Andrés Apóstol en Villaverde Alto (Madrid) ultima los preparativos para las procesiones de Jueves y Viernes Santo en la que recorrerán las calles del barrio para acercarse a todos los vecinos. La hermana mayor de la Cofradía, Verónica María Rojas Hernández, ha asegurado que "ya está todo listo" para las procesiones del Jueves y Viernes Santo, "a falta del retranqueo y poner las flores".