Publicado 31/01/2026 18:21:50 +01:00CET

Los partidos políticos continúan con la campaña electoral para las autonómicas de Aragón

Continúa la actividad de los partidos políticos que se encuentran inmersos en plena campaña electoral en Aragón, donde las elecciones autonómicas tendrán lugar el próximo domingo 8 de febrero. Pilar Alegría ha anunciado la creación de un bono deportivo y cultural para jóvenes; Santiago Abascal ha defendido la interconexión "de todas las cuencas hidrográficas"; Irene Montero ha celebrado la regularización de migrantes aprobada por el Gobierno; y el PP ha pedido la dimisión de Óscar Puente.(Fuente: Europa Press / PSOE / VOX / Podemos)

