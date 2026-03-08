Publicado 08/03/2026 15:08:37 +01:00CET

Los partidos políticos defienden la igualdad feminista en dos manifestaciones diferentes

Madrid, 8 de marzo de 2026. Los diferentes partidos políticos han mostrado su compromiso con la igualdad este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Un año más, la capital cuenta con dos movilizaciones, convocadas por diferentes organizaciones. A la manifestación convocada por la Comisión 8M han acudido el Partido Socialista, Sumar, Podemos y Más Madrid. A la misma hora ha salido la manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Madrid, a la que ha acudido el Partido Popular. (Fuente: PSOE/Podemos/Más Madrid/Europa Press)