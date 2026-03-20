Los partidos políticos reaccionan al plan de 80 medidas propuesto por el Gobierno

Madrid, 20 de marzo de 2026. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes un plan anticrisis de 80 medidas con un coste estimado de 5.000 millones de euros en rebajas fiscales para intentar paliar los efectos en los precios derivados de la guerra en Oriente Próximo. El plan, finalmente dotado de dos decretos diferentes, uno energético y otro de vivienda, ha sido aprobado en un crítico Consejo de Ministros Extraordinario, que se celebró con dos horas de retraso debido a las discrepancias entre el PSOE y Sumar. Ante este paquete de medidas, las reacciones de los partidos políticos no han tardado en llegar. Tanto PP, como Sumar y Vox han comparecido para opinar sobre el plan. (Fuente: DPA/PSOE/La Moncloa/PP/Vox/Congreso/Europa Press)