Pasajeros retoman los viajes de alta velocidad entre Madrid-Andalucía: "Todo normal"

Los operadores ferroviarios han retomado este martes los viajes en la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla tras un mes de reparaciones por el accidente de Adamuz del pasado 18 de enero que provocó la muerte de 46 pasajeros de los trenes Iryo y Alvia que colisionaron tras el descarrilamiento del primero. Pasajeros que han viajado en estos primeros trayectos han relatado cómo ha ido el viaje. "Temíamos si ibamos a salir o no, la incertidumbre era si llegaríamos", han asegurado. "Todo normal, ha habido momentos en los que estabas más asustado pero todo bien", han señalado otros.