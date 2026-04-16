La pasarela de El Bocal colapsó por la rotura de un herraje por corrosión

Santander, 16 de abril de 2026. La pasarela costera de El Bocal, en Santander, colapsó el pasado 3 de marzo -provocando la muerte de seis estudiantes y dejando herida grave a otra chica- por la rotura de un herraje por efecto de la corrosión, lo que causó un fallo de la unión de apoyo de vigas secundarias de la estructura de madera sobre vigas principales. "La causa última del colapso de la pasarela consiste en el fallo de la unión de apoyo de las vigas secundarias sobre las vigas principales. El fallo se produce por cortante vertical sobre el herraje, una vez que el mismo ha perdido sección resistente por efecto de la corrosión. La rotura del herraje se produce por la zona de pliegue de la chapa".