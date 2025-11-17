El paso de la borrasca Claudia deja este lunes una treintena de incidentes en Andalucía

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado este lunes en Almería de que "la noche ha transcurrido sin incidentes en toda la comunidad" pero que, a primera hora del día, se han registrado "avisos puntuales" así como "una treintena de incidentes" por lluvias muy fuertes que se han gestionado desde el Plan de Emergencias de Andalucía. Entre esos incidentes, Sanz ha destacado la anegación del paso inferior de la A-92, una calle en San Juan de Aznalfarache (Sevilla), y en la misma provincia, en la zona de Cantillana, más anegaciones, que han afectado a dos centros educativos.