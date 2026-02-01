El paso de Rafá con Gaza reanuda parcialmente el tránsito de personas tras un año y medio

El paso de Rafá, esencial zona de tránsito para la entrada y salida de personas y bienes entre Egipto y la Franja de Gaza, ha quedado parcialmente reabierto este domingo para el tránsito de personas tras un cierre de año y medio por la guerra, según ha anunciado la administración israelí sobre los territorios palestinos ocupados, la COGAT. "De conformidad con el acuerdo de alto el fuego y una directiva de la cúpula política, el cruce de Rafá ha quedado abierto hoy para el paso limitado únicamente de residentes", ha informado la autoridad israelí.(Fuente: DPA/UNICEF/COGAT/Europa Press)