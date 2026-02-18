Patrimonio autoriza actuaciones de emergencia en el conjunto de las azucenas de la Giralda

Sevilla, 18 de febrero de 2026. La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, presidida por la delegada territorial de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Sevilla, Carmen Ortiz, ha analizado este miércoles un total de 12 expedientes de interés para la conservación del patrimonio cultural y artístico de Sevilla y provincia. Entre los puntos de la Comisión, destaca la autorización de las actuaciones de emergencia en las azucenas de la Giralda, previstas para próximas fechas, "dada la inestabilidad detectada en estos conjuntos tras las inspecciones de urgencia realizadas a causa del paso del tren de borrascas y fuertes vientos que motivó el desprendimiento de una de estas esculturas".