El presidente de los empresarios de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, que ha defendido que los empresarios "no son los culpables" de los accidentes laborales, ha asegurado que muchos de los siniestros mortales que se producen "no tienen nada que ver con las medidas preventivas, porque se han producido en comisión de servicio, in itinere o por un infarto".