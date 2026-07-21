Paula Vázquez se sincera sobre el lado más desconocido de Rocío Carrasco: "Hay una niña dentro"

Madrid, 21 de julio de 2026. Tras el éxito de la primera edición, TVE ya ha puesto en marcha el rodaje de la segunda temporada de 'Hasta el fin del mundo', que esta vez trasladará su aventura al sudeste asiático. Paula Vázquez repetirá como presentadora al frente de un grupo de famosos entre los que figuran María José Campanario y Belinda Washington, María del Monte y Rocío Muñoz, Jorge Sanz y su hijo Merlín o Elena Ballesteros y su hija Jimena. Antes de partir, la comunicadora ha confesado la emoción con la que afronta este nuevo reto, ha elogiado la valentía de Campanario por participar pese a su enfermedad y ha recordado el paso de Rocío Carrasco por la primera edición, convencida de que el formato volverá a mostrar la faceta más desconocida de sus protagonistas.