PCEX Automotive recibe el Premio Pyme del Año 2025 de Alicante

PCEX Automotive, una empresa dedicada a la venta y distribución internacional de recambio original de automoción ha recibido el Premio Pyme del Año 2025 de Alicante, un galardón que conceden Banco Santander y la Cámara de Comercio. Fundada en 2012, la compañía tiene presencia actualmente en más de 40 países y cerró 2024 con una facturación de más de 44 millones de euros, de los cuales el 98 % proceden de exportaciones.Actualmente, PCEX mira hacia nuevos desafíos. El grupo tiene planes activos de expansión en Asia y Latinoamérica y está reforzando su infraestructura tecnológica y logística.En todo este camino de éxito y crecimiento, la financiación ha sido clave tanto a corto como a largo plazo.Internacionalización, innovación y tecnología siguen siendo los pilares de una empresa que no ha parado de crecer de una manera sostenida y sostenible en el tiempo.