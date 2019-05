Publicado 29/04/2019 14:24:00 CET

Andrea Uña, una de las portavoces del Movimiento de Pensionistas de Bizkaia, ha afirmado que "es mejor lo que ha salido", en referencia a los resultados de las elecciones generales, que "los jinetes del Apocalipsis, que eran todo negatividad y no contemplaban en sus programas hacer caso a nuestras reivindicaciones". No obstante, ha advertido que "tenemos que ver no solo promesa, sino hechos".