Pepa Millán considera que quien este martes se equivocó fue la Presidencia de la Cámara

Madrid, 15 de abril de 2026. La portavoz de Vox en la Cámara Baja, Pepa Millán, ha considera que quien este martes se equivocó fue la Presidencia de la Cámara "no ejerciendo su función de control y de orden en la Cámara". "Eso es lo que tiene que hacer el presidente", ha zanjado, tras ser preguntada por el incidente del diputado de Vox José María Sánchez García, que este martes se encaró con una letrada y con la Presidencia de la Cámara que en ese momento ejercía el vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. (Fuente: Congreso)