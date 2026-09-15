Pepe Rodríguez reinterpreta la cocina italiana con el pulpo a feira o la carrillera

Madrid, 15 de septiembre de 2026. El chef Pepe Rodríguez desafía los prejuicios gastronómicos con cuatro recetas exclusivas para La Tagliatella, en una colaboración que va a sorprender. El Chef del restaurante El Bohío y jurado de MasterChef ofrece unas propuestas gastronómicas que juegan con los límites de la cocina italiana y española. Salchichón ibérico, jamón serrano, pulpo feira o la carrillera en un restaurante italiano... Bajo el lema "Probamos y luego juzgamos", esta colaboración invita a dejar los prejuicios a un lado y dejarse llevar por unos maridajes diferentes. La propuesta recorre cuatro de los grandes iconos de la cocina italiana: antipasti, pasta, gnocchi y pizza para reinterpretarlos desde una mirada mucho más libre. Estas cuatro recetas estarán disponibles en todos los restaurantes de La Tagliatella en España a partir del 15 de septiembre y hasta 29 de noviembre. Y es que en la cocina los encuentros inesperados, los contrastes y la innovación siempre resultan muy jugosos.