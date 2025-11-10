Pérez Llorca afirma que "nadie" le ha propuesto ser el candidato a suceder a Mazón

El síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado que "nadie" le ha "comunicado" que deba ser el candidato a suceder a Carlos Mazón en la presidencia de la Generalitat Valenciana. Cuestionado directamente sobre si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se lo ha ofrecido, ha sostenido: "A mí nadie me ha propuesto ser candidato". Llorca ha asegurado que es a la dirección nacional de su partido a quien le corresponde "proponer" el candidato para suceder a Carlos Mazón al frente de la Generalitat, al tiempo que ha rechazado entrar en "especulaciones" sobre este asunto, aunque ha reconocido que no puede "negar" que su nombre está "encima de la mesa". Preguntado por si le gustaría ser el candidato, Pérez Llorca ha señalado que él en este momento es alcalde de Finestrat (Alicante) y por ello tiene "un deber y una obligación" con sus vecinos. "Permítanme que sea muy prudente en esa contestación", ha declarado.