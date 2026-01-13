Pérez Llorca asegura que el Gobierno de Sánchez quiere "polarizar" con la financiación

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha acusado al Gobierno de España de querer "polarizar" con la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica y ha insistido en la necesidad de un sistema "que sea justo para todos los españoles" y "para todas las comunidades autónomas". Así lo ha señalado este martes en declaraciones a los medios en Alicante, donde ha reiterado sus críticas al Ejecutivo central sobre este asunto y ha vuelto a reclamar el fondo de nivelación transitorio para la Comunitat Valenciana: "La intención con esta propuesta que está haciendo no es querer arreglar el problema de la financiación en España. Lo que pretende es dividirnos otra vez más a los españoles".(Fuente: Generalitat)