Pérez Llorca cuestiona que el confinamiento hubiese evitado muertes en la dana

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se ha referido este lunes al careo en el juzgado de Catarroja donde se instruye la gestión de la dana entre la exconsellera de Justicia e Interior e investigada en la causa, Salomé Pradas, con José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón y al respecto ha cuestionado que el confinamiento hubiese evitado muertes en la dana. "Yo creo que eso refleja sobre todo la falta de información que se tenía en ese momento de lo que estaba pasando", ha apuntado. Al respecto, ha apuntado que es "discutible que un confinamiento hubiese evitado muertes". "Confinar a las personas en la planta baja de su casa, yo creo que no hubiese evitado muertes, creo que eso refleja sobre todo la falta de información que se tenía en ese momento de lo que estaba pasando", ha señalado.(Fuente: Generalitat)