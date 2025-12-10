Pérez Llorca se reunirá el 17 de diciembre con Pedro Sánchez

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, se reunirá el próximo miércoles, 17 de diciembre, con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, en La Moncloa, para abordar la necesidad de una "mayor colaboración" entre las administraciones públicas con el fin de "agilizar" la reconstrucción de la Comunitat Valenciana. Según ha informado la Generalitat en un comunicado, el jefe del Consell trasladará la importancia de constituir una Comisión Mixta entre el Gobierno de España, la Generalitat, los ayuntamientos, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y la Diputació de València "para coordinar las tareas de recuperación y atender las demandas de los municipios damnificados".