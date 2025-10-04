Pérez Moñino (Vox) asegura que la "deportación de inmigrantes ilegales" es "puro sentido común

La portavoz nacional de Agenda España de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha defendido en Bilbao la "deportación inmediata" de "todos aquellos que han entrado de forma ilegal en nuestro país", de "todos aquellos que estando de forma legal en nuestro país se dedican a la comisión de delitos" y de "todos aquellos que han venido a vivir del esfuerzo de los españoles o a imponer su cultura", algo que piensa "una gran mayoría de españoles, que es puro sentido común".Pérez Moñino ha realizado declaraciones ante los medios en la Plaza Dr. Fleming de Bilbao, en el barrio de San Francisco, acompañada por la parlamentaria del partido en el Parlamento Vasco, Amaia Martínez, y varios miembros de la formación.Los representantes de Vox han paseado por la plaza, rodeados por agentes de la Ertzaintza, y han dedicado saludos y lanzado besos a las personas que se han acercado al lugar a increparlos, al grito de "faxistak kanpora" (fascistas fuera), sin que se hayan registrado altercados.En sus declaraciones, la portavoz ha señalado que "los datos de inseguridad en el País Vasco son alarmantes" ya que "en los últimos cuatro años han aumentado un 75% los hurtos, un 36% los robos con violencia y un 200% las agresiones sexuales con penetración", algo que es responsabilidad "de las políticas de la casta bipartidista y también por supuesto del Partido nacionalista Vasco"."Frente a esto, nosotros lo tenemos claro: ley y orden, frente a estos mensajes buenistas, frente a estas políticas de fronteras abiertas, de reparto de ilegales, de paguitas para los ilegales", ha añadido, para asegurar que "según los últimos datos del año 2023, un 75% de los detenidos por delitos graves son de origen extranjero".En ese sentido ha defendido la "deportación inmediata": "Vamos a deportar a todos aquellos que han entrado de forma ilegal en nuestro país, vamos a expulsar a todos aquellos que estando de forma legal en nuestro país se dedican a la comisión de delitos leves y vamos a expulsar a todos aquellos que han venido a vivir del esfuerzo de los españoles o a imponer su cultura".Pérez Moñino se ha dirigido también a quienes han protestado mientras realizaba estas declaraciones: "No vamos a abandonar ningún barrio, por mucho que esto totalitarios que hoy están aquí gritando piensen echarnos no vamos a retroceder ni un solo milímetro. Lo que tienen que hacer es alzar la voz por machetazos, violaciones o aumento de delitos violentos".