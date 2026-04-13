Perú amplía votación en sus elecciones generales hasta este lunes para las mesas no instaladas

Madrid, 13 de abril de 2026. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú ha anunciado este domingo que extenderá el horario de votación en los comicios generales desde las 7.00 hasta las 18.00 horas (00.00 a 11.00 horas en la España peninsular) para aquellos centros que no hayan podido ejercer su derecho al sufragio en estas elecciones en las que la ciudadanía está llamada a elegir a su próximo presidente, así como a los representantes para el Senado, Cámara de Diputados y Parlamento. (Fuente: CCTV+/FUJIMORI/LÓPEZ ALIAGA/PBG)