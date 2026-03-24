Philips celebra 100 años en España al servicio de la salud, el bienestar y la innovación

Madrid, 24 de marzo de 2026. Philips cumple 100 años en España. La compañía celebra en 2026 su centenario con una agenda conmemorativa que pone en valor un siglo de historia, innovación y evolución en nuestro país. A lo largo de estas décadas, Philips ha estado presente en algunos de los grandes cambios tecnológicos y sociales de España, contribuyendo al bienestar de millones de personas y, en las últimas décadas, a la transformación de la atención sanitaria. Durante un acto celebrado en el Hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid, la compañía ha repasado algunos de los hitos más relevantes de su trayectoria en España y ha presentado el libro oficial del centenario. Este siglo de historia deja también espacio para anécdotas, recuerdos y curiosidades que forman parte de la evolución de la marca en España. En la actualidad, el 86,9% de las ventas de Philips en España corresponde a green revenues, es decir, ingresos procedentes de productos diseñados con criterios de sostenibilidad. Además, la compañía invierte más de 1.700 millones de euros al año en investigación y desarrollo, una cifra que representa cerca del 9% de sus ventas globales.