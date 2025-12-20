Pisarello aspira a ser "el primer alcalde de Barcelona de origen migrante"

El portavoz de los Comuns y diputado de Sumar en el Congreso, Gerardo Pisarello, ha explicado este sábado que quiere ser candidato de BComú a las municipales de 2027 para convertirse en "el primer alcalde de Barcelona de origen migrante". Lo ha dicho en un acto en el casal Ca L'Isidret de Barcelona, en el que ha estado acompañado por la exalcaldesa Ada Colau; el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, y las coordinadoras de Catalunya en Comú, Gemma Tarafa y Candela López, entre otros. Pisarello ha criticado al actual alcalde, Jaume Collboni: "No ha estado a la altura de las necesidades de la gente. Ha sido complaciente con los poderosos y poco valiente", y ha llamado a articular frentes amplios de las izquierdas para frenar a la derecha y la extrema derecha. "No puede ser que ser vecino de Barcelona se haya convertido en un privilegio", ha llamado a recuperar la ciudad en las elecciones de 2027 y ha apelado a los vecinos que trabajan todo el día y no llegan a fin de mes y a los que han tenido que marchar de sus barrios por el aumento del precio de la vivienda.