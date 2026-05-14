Publicado 14/05/2026 11:01:43 +02:00CET

Las piscinas de verano de la Comunidad abrirán sus puertas este viernes con las mismas tarifas

Las piscinas de verano de la Comunidad de Madrid abrirán también sus puertas este viernes, 15 de mayo, hasta el 6 de septiembre con las mismas tarifas generales que el año pasado, con un precio estándar de 5 euros para adultos. Así los precios se mantienen sin cambios, aunque habrá descuentos del 30% para mayores de 65 años, menores de entre 3 y 13 años, personas con discapacidad y familias numerosas, y del 20% para titulares de carné joven, ha informado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.(Fuente: Comunidad de Madrid)