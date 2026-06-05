Pistoletazo de salida a los PGE: los ministerios remitirán sus planes de gasto antes del día 29

Madrid, 5 de junio de 2026. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la orden ministerial para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2027, dando así el pistoletazo de salida a las cuentas públicas del próximo ejercicio. Se cumple así el anuncio que realizó este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que avanzó la publicación de esta orden ministerial a lo largo de esta semana. Ayer, el ministro de Hacienda, Arcadi España, especificó que la orden se publicaría en el BOE de este viernes, como así ha sido. (Fuente: Congreso/Moncloa/Europa Press)