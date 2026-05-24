El Plan Aldea 2026 ha atendido 1.150 casos y registra 352 incidencias en la Romería del Rocío

Almonte (Huelva), 24 de mayo de 2026. El Plan Aldea 2026 se ha reforzado este Domingo de Pentecostés para garantizar la seguridad y atención en El Rocío (Almonte, Huelva) ante los momentos de mayor concentración de personas en la aldea almonteña, esta misma mañana para la Misa Pontifical y, ya durante la noche, para las horas previas a la salida procesional de la Virgen del Rocío, momento de mayor concentración y complejidad del dispositivo. Así, el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha señalado que se ha atendido un total de 1.153 pacientes y que las incidencias han ascendido a 352.