El I Plan de Atención Temprana de Andalucía beneficiará a 42.000 niños hasta 2029

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha presentado este martes, en un acto celebrado en el Instituto Andaluz de Administraciones Públicas (IAAP), el I Plan Integral de Atención Temprana de Andalucía 2025-2029 (Piata), "un plan pionero en España que sitúa de nuevo a Andalucía como referente nacional en atención temprana", ha asegurado.Este plan, que "nace con la convicción de que todos los niños, independientemente de sus circunstancias, tiene derecho a las mismas oportunidades para desarrollarse plenamente", puede beneficiar a más de 42.000 menores de seis años, en tanto que, ha explicado, "uno de cada 10 niños puede presentar necesidades específicas en su desarrollo".