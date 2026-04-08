El Plan Romero 2026 se activa desde el 18 al 28 de mayo con más de 7.000 efectivos

Sevilla, 8 de abril de 2026. El dispositivo de coordinación y seguridad, con más de 7.000 efectivos de todas las administraciones implicadas, se activará desde el lunes 18 de mayo al jueves 28 de mayo para garantizar el desarrollo seguro de la Romería del Rocío bajo el lema 'Plan Romero 2026: un camino más seguro, contigo siempre'. Este operativo está dirigido por la Agencia de Emergencias de Andalucía y se organiza al amparo del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil andaluz, así lo ha explicado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en la reunión de coordinación con los delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Sevilla y Huelva, junto a responsables de la EMA, la Unidad Adscrita, el 061 y del Parque de Doñana.