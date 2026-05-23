El Plan Romero 2026 eleva a 701 incidencias registradas, un 57% más respecto al año pasado

Almonte (Huelva), 23 de mayo de 2026. El dispositivo del Plan Romero 2026 ha coordinado, desde su activación y hasta las 7,00 horas de este viernes, 701 incidencias a través del 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, 450 de ellas en el nuevo Centro Sanitario del 061, un dato que marca un incremento del 57% respecto al mismo período del año anterior cuando fueron 447 las personas asistidas, así lo ha explicado el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, tras la reunión del comité de operaciones del Plan Aldea que ha tenido lugar en la nueva sede del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada) de la aldea.