Planas dice que no conocer el recetario presentado por el ministro Garzón

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha asegurado que no conoce el recetario que ha presentado el ministro de Consumo, Alberto Garzón, pero que es "bienvenido si defiende la dieta mediterránea". "No he visto el recetario. Si defiende la dieta mediterránea, bienvenido sea. Yo soy un gran defensor porque, entre otras razones, he nacido en el Mediterráneo, pero no lo conozco. En todo caso, los ministerios de Alimentación y de Salud pues también haremos nuestras aportaciones", ha aseverado Planas. (Fuente: Generalitat)