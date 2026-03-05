Planas se muestra cauteloso ante Trump y optimista por nuevos mercados

Pozoblanco, Córdoba, 5 de marzo de 2026. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este jueves que es "optimista de cara al futuro", pero "también cauteloso", tras anunciar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un bloqueo comercial a España por no dejar utilizar las bases de Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz) para la operación bélica contra Irán, al tiempo que ha valorado contar con la apertura de nuevos mercados, como Mercosur, India e Indonesia.