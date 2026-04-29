Planetario Madrid recomienda comprobar la posición del Sol de cara al eclipse estival

Madrid, 29 de abril de 2026. Hoy y mañana, 30 de abril, el Sol ocupará prácticamente la misma posición en el firmamento y casi a la misma hora que lo hará durante el momento de totalidad del eclipse estival. Con estas circustancia lo que convierte esta jornada en una oportunidad única para preparar su observación en condiciones muy similares al 12 de agosto. César González Arrán, divulgador científico del Planetario de Madrid, ha explicado que "durante los próximos días el Sol va a estar situado en una posición muy parecida a la posición que va a ocupar el Sol el próximo 12 de agosto, que es la fecha del eclipse total visible desde el Tercio Norte Peninsular", lo que permitirá a los observadores comprobar las condiciones de visibilidad desde sus ubicaciones.