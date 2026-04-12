La Plaza de Cibeles de Madrid vuelve a acoger la Fiesta de la Resurrección

Madrid, 12 de abril de 2026. La Plaza de Cibeles de Madrid ha vuelto a acoger música y celebración compartida en la IV edición de la Fiesta de la Resurrección, un evento que ha congregado a más de 85.000 personas para festejar el fin de la Semana Santa. Un evento presentado por Javi Nieves y El Pulpo que ha reunido a iconos de la música de los 80 como los Gypsy Kings y Liz Mitchell, una de las cantantes originales de Boney M. Al escenario también se han subido los ya icónicos y referentes entre los jóvenes cristianos Hakuna Group Music. Impulsada por la Asociación de Católicos Propagandistas, la Fiesta de la Resurrección se ha consolidado como una celebración icónica en la capital y una vez más, al igual que en años anteriores, se ha convertido en un lugar para disfrutar y celebrar a través de la música.