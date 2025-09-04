Un pleno marcado por Vox culpando a Page de futuras violaciones

El Partido Popular y Vox han presentado este jueves en las Cortes de Castilla-La Mancha una serie de iniciativas contra la acogida de menores migrantes no acompañados en la región en un debate en el que el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, ha intervenido para solicitar al presidente del Grupo Vox, David Moreno, que retirase unas palabras por las que acusaba al Gobierno de ser responsable de futuros delitos y agresiones sexuales que pudieran cometer inmigrantes en el futuro.(Fuente: Cortes Castilla-La Mancha)