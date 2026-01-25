PNV afirma que la investigación del Palacete de Getxo (Bizkaia) sólo implica a tres concejales

El presidente del BBB del PNV, Iñigo Ansola, ha afirmado que la investigación sobre el derribo del palacete protegido 'Irurak Bat' de Getxo (Bizkaia) se circunscribe solo a tres concejales jeltzales, imputados por presunta prevaricación, y habrá que ver si finalmente "se les juzga o no".Sobre la publicación en un medio de comunicación que asegura que la Ertzaintza responsabiliza a toda la Junta del Gobierno del "derribo ilegal" del palacete, ha destacado que "la licencia se remitió en su día con todos los informes favorables de todos los técnicos". "Y la junta de gobierno adoptó esa decisión en base a esos informes favorables", ha precisado.